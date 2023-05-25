警專早餐驚見「超迷你熱狗」引發學生批評。（圖／翻攝Dcard論壇）

台灣警察專科學校團膳早餐惹議，網路論壇Dcard警專版25日有學生發文抱怨，學校早餐麵包內的熱狗偷工減料，學生發揮鑑識專業，特別附上比例尺，發現早餐熱狗長度僅3公分，熱狗麵包的熱狗比小拇指還短，引發學生一片撻伐。晚間警專出面說明。

今（25）日早餐餐點，一套餐點40元，餐點計有 「熱狗麵包」、「筍香包」、「紅麴蛋」及「豆漿紅茶」等 4 項。（圖／警專提供）

警專晚間發表聲明表示，本校委外膳食供應廠商為統皓食品股份有限公司，今（25）日早餐餐點，一套餐點40元，餐點計有 「熱狗麵包」、「筍香包」、「紅麴蛋」及「豆漿紅茶」等 4 項餐品，合予敍明。

有關本案「熱狗麵包」部份，係前揭供應廠商考量學生在校訓練體能消耗 較大，乃首次以客製化方式向外採購份量相對較大之麵包包小熱狗，其整體重 量為 50 公克，單價 12 元，相較市售其他類型產品，顯已優於市場價格。

有關報載學生認為餐點偷工減料問題，應屬對食品名稱認知、視覺及期待有所落差所致，尚無偷工減料與餐點不佳等問題。

對此供應廠商表示日後不再供應類似產品，避免造成同學誤會。