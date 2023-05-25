好萊塢男星克里斯伊凡（Chris Evans）以漫威系列作品中的「美國隊長」一角而廣為人知，帥氣有擔當的正派形象深入人心。過往曾被外媒爆出與小16歲女星艾芭巴蒂斯塔（Alba Baptista）密戀一年的他，近日更傳出將於今夏閃婚的消息，引發討論。

克里斯伊凡過往曾被外媒爆出與女星艾芭巴普蒂斯塔祕密交往長達1年的消息，雖然兩人年齡相差16歲，仍無阻兩人迅速發展的感情。此外，由於克里斯伊凡去年接受外媒《People》訪問時，因回應在工作之餘，也有了想建立家庭的念頭，被粉絲們推測是已經有了想要結婚的想法，紛紛敲碗期待這對俊男美女的組合何時會步入婚姻的殿堂。

據外媒《Radar Online》獨家報導，有知情人士稱克里斯伊凡自去年開始便一直與艾芭巴普蒂斯塔同居中，並考慮今年夏天將在家鄉舉辦一場浪漫的婚禮，「克里斯非常喜歡在他家鄉結婚的想法」，而位於麻薩諸塞州(Massachusetts)南部的鱈魚角（Cape Cod）沙灘或將成為婚禮舉辦的地點。

事實上，克里斯伊凡今年年初曾在個人社群上分享與艾芭巴普蒂斯塔於2022年時相處的短片，只見畫面中，克里斯正在洗衣機前將衣物丟入清洗，卻突然被女友從後方以聲音嚇唬，事後他也以相同手段回擊，此外還有更多他們同居的片段，逗趣畫面充斥著滿滿的粉紅泡泡，甜翻不少粉絲。