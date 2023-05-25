2024區域立委選戰民進黨提出「民主大聯盟」概念，網紅「雞排妹」鄭家純也自己證實有被徵詢，據傳將參選北市中正萬華區立委。媒體人張禹宣批民進黨一下派林昶佐，一下說萬華是破口，現在又想轉移黑金學倫議題，根本把中正萬華人當塑膠。

「鄭文燦說：雞排妹非常有話題性及主張！」張禹宣今(25日)在臉書發文提到，網友敲碗問他對於雞排妹參選的評論，坦白說他很認同鄭文燦的說法。只要民進黨派了鄭家純，基本上選舉主軸就單純多了，什麼黑金、詐騙、學倫、治安都不用管啦，反正最後就一個主軸：雞排保衛戰。

張禹宣強調，保證賴清德什麼統獨問題都不用談了，整場選舉的話題滿滿的都會圍繞在雞排妹身上。網路上有很多討論的對戰人選，「就我本人唯一支持，only支持＜only you＞翁立友！」什麼陳沂之類的都去後面排隊，就想看台語歌王復仇記，新仇舊恨一次算清。

「但我比較好奇的是，民進黨真的把中正萬華人當塑膠喔？」張禹宣直言，先是說人家是破口，現在又想派一個雞排妹。雖然對於民進黨而言，政治圈跟演藝圈只有一線之隔，但把中正萬華人當怎樣？

張禹宣揶揄表示「樂觀其成啦，樂觀其成。但先說好，終極對決我只接受翁立友！」

日前知名主持人于美人宣布參選中正萬華立委，國民黨北市議員、前藝人應曉薇也表達參選意願，原本各方看好綠營由北市議員吳沛憶參戰，但近日卻傳出民進黨有意徵召雞排妹，引發熱議。因此也不少名嘴打趣表示，中正萬華可望上演資深藝人三腳督對決的戲碼。