為了替優秀企業推薦人才，世新大學睽違三年於日前再度舉辦「校園徵才博覽會」，台視新聞台也受邀前往找尋新聞產業新秀，主播侯乃榕、劉宜函、郭于中、張寧親臨台視活動攤位延攬人才，4位主播以過來人身分不藏私的與同學們傳授經驗分享，徵才過程順利且有數位同學具備主播潛力，口條及臨場反應一流，優異到讓張寧笑說：「飯碗不保了！」

侯乃榕也回憶起過去在國外求學的日子，坦言當時台灣學生普遍較為害羞，對比國外學生相當勇於發言且具備組織邏輯，也讓侯乃榕在異鄉求學路給予自己的首要功課，就是學著表達自己的意見，這次到世新大學徵才，侯乃榕則是誇讚世新大學的學生都很大方，面對鏡頭毫無畏懼，盛讚不愧是傳播人才的搖籃。

身為世新大學校友的劉宜函睽違多年再度回到母校，見到不畏懼鏡頭的學弟妹們嘗試連線播報，想起過去剛入職時競競業業，不管練習再多次，第一次上台播報還是會一直吞口水的那種緊張感，並分享女兒也很愛說話，反而有點怕她太過伶牙俐齒，倘若未來女兒長大後有興趣朝向主播之路邁進，劉宜函則表示必會全力協助她。

台語主播郭于中更在徵才活動中，找到一位同樣喜愛台語的同學，並現場進行台語訪談，同學毫不怯場的表現讓郭于中高喊：「找到接班人了！」張寧不藏私地分享新聞工作的實際經驗，並表示：「在新聞產業最重要的就是熱情，非本科系也不用擔心！」宛如強心劑般的喊話給同學們，也透露以前曾誇下海口無論如何絕不當記者，張寧笑說：「結果還是打臉自己。」

面對即將初入社會的畢業生們，主播們除了傾囊相授之外，同時也憶起當初滿懷熱情的自己，郭于中坦言過去求學階段沒有這種大型徵才，如今同學們不僅勇於表現自己之外，這種活動對於畢業生也是相對友善的，期待未來有更多優秀新血能夠加入台視新聞大家庭。而侯乃榕則感慨表示，透過徵才活動除了看見同學們對於新聞充滿抱負的模樣，也提醒自己不要忘記當初為什麼加入新聞圈，莫忘那份熱愛新聞的初衷。