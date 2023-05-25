竹山民宅昨（24）發生氣爆，警消入內時，發現1名男子雙腳膝蓋以下血肉模糊，地面全是碎肉塊，最後只找到雙腳腳掌，送醫後已確定無法接回。（翻攝自記者爆料網）

醫護人員在現場搜尋男子的殘肢。（翻攝自記者爆料網）

南投縣竹山鎮33歲陳姓男子24日鯉南路一處鐵皮屋使用釘槍進行裝潢時，高壓氣瓶突然爆炸，他的雙腳膝蓋以下斷肢，滿地碎肉塊，另一名35歲陳姓男子也遭波及，頭部插入1支鋼釘、腳部撕裂傷但意識清楚報案，救護人員到場將兩人送醫，33歲陳男截肢保住性命。

據了解，33歲陳男、35歲陳男在竹山鎮鯉南路一處鐵皮屋工作。33歲陳男使用釘槍進行裝潢作業時氣瓶突然爆炸，33歲陳男雙腿膝蓋以下被炸爛、血肉模糊，腹部燒燙傷，他躺在地上，因劇痛面部表情扭曲猙獰；而遭波及35歲陳男頭部插著鋼釘、腳部撕裂傷，立即打電話報案。

南投縣消防局獲報派遣竹山、鹿谷分隊救護車到場。救護人員說，當時35歲陳男坐在戶外，焦急說：「裡面的人更嚴重。」他們進入屋裡更是觸目驚心，在距離門口約3公尺處，發現躺在地上的33歲陳男，腹部燒燙傷，雙腳膝蓋以下血肉模糊，滿地碎肉塊，最後只找到雙腳腳掌，緊急幫33歲陳男止血等處置傷口，立即送往竹山秀傳醫院。

竹山秀傳醫院指出，陳男到院時已呈現休克狀態，經醫護團隊全力救治恢復意識，緊急手術截肢後送進加護病房，因腹部燒燙傷再轉送彰濱秀傳醫院，再轉院至彰濱秀傳醫院做進一步治療。

竹山消防分隊指出，救護人員到場發現屋外鐵皮看板掉落在地，現場也瀰漫著異味，推測傷者使用釘槍作業時，高壓氣瓶爆炸的威力不小；呼籲民眾從事高壓氣瓶作業時，一定要注意高壓氣瓶使用規範及注意事項，避免爆炸造成嚴重傷害。