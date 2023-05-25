傑森史塔森（右）說好想跟台灣粉絲見面。（MOMOTV提供）

《玩命關頭X》全台熱映中，這次特別在羅馬競技場舉辦世界首映會，MOMOTV與《爆米花看電影》合作，前往羅馬訪問主演群，「唐老大」馮迪索透露《玩命》系列有機會在台灣拍攝，傑森史塔森也直呼期待和台灣粉絲見面。

馮迪索在《玩命關頭7》接受《爆米花看電影》專訪時，曾說要來台灣拍攝《玩命》系列，但至今尚未成真，這次主持人爆編再次追問承諾是否能兌現，馮迪索表示：「我是一個說到做到的人！」並獨家透露《玩命關頭X》野心很大，將在世界七大洲取景，等這一集宣傳完後，他和導演路易斯賴托瑞將開始全球走透透勘景，台灣當然會有機會。

《玩命》系列以家人為主軸，馮迪索在專訪中也不時展現當爸爸的改變和貼心，他直言動作戲再危險，只要每天能安安全全的回到孩子身邊就滿足，爆編也請他聊聊最近和孩子的貼心事，馮迪索分享有一次去看洛杉磯湖人隊的比賽，當時才7歲的小女兒是LeBron James的超級大粉絲，她整場都在問：「爸比，我們可以下去嗎？我們可以去見LeBron嗎？」因為上下樓不是那麼方便，馮迪索一直跟她說：「先把比賽看完再說。」 到了第四節終於帶女兒下去，穿過所有觀眾時，大家一直叫：「唐老大、唐老大。」馮迪索緊牽著女兒的手走下去，LeBron也超親切地過來和她握手。馮迪索講到孩子就滿臉笑容：「她認識這麼多電影明星，但她的最愛是籃球，看著女兒見到偶像的那種興奮，那一刻真的很可愛。」果真是最強三寶爸！

首映會上，曾在《玩命關頭4》來台灣宣傳的喬丹娜布魯斯特，一聽到爆編來自台灣，馬上回憶起當年訪台種種，直呼：「希望有機會再去！」而飾演韓哥大受歡迎的姜成鎬，則是自爆曾經來過台灣：「台北的小7有最讚的食物，東西超好吃的！世界哪裡都比不上！」傑森史塔森也對著鏡頭說：「好想和台灣粉絲見面！」更直接問爆編：「我想要去台灣，但要有人請我去才行，妳可以邀請我嗎？」爆編回說：「當然沒問題！」傑森堅定地答道：「那我一定去！」