中國今年第一季度超過日本成為全球最大的汽車出口國，正往年度世界汽車出口冠軍邁進。外媒分析指出，就準備購買電動車的全球消費者而言，將有35%的機率會買中國電動車，如果你是在美國以外的地區，買中國電動車的機率會更高。

據《華爾街日報》報導，中國官方資料顯示，今年第一季度中國汽車出口107萬輛，同比增長58%。相比之下，根據日本汽車工業協會的資料，日本第一季度向海外出口了95萬輛汽車。

俄羅斯對中國出口激增的貢獻不可忽視。據中國官方統計，2023年前4個月，中國對俄羅斯的汽車和汽車零部件出口額同比增長了2倍多，達到61億美元。根據中國汽車工業協會的數據顯示，俄羅斯是中國1季度最大的汽車出口目的地。然而，俄羅斯僅是中國汽車出口大增的部分驅動因素，對俄制裁只是加速了這一不可避免的結果，因為中國也正成長為電動車出口的主導力量。

中國是全球最大的電動車出口國，其領先優勢似乎還在擴大。據國際能源總署(IEA)的資料顯示，去年全球出口的電動車中約有35%來自中國，2021年的這一比例為25%。根據中國汽車工業協會的資料，今年前4個月中國新能源乘用車出口33.5萬輛，其中包括插電式混合動力車，該數字是2022年同期的2倍多。新能源乘用車出口數量占2023年1月至4月中國乘用車出口總量的比重達到30%左右。

報導說，隨著越來越多的消費者轉向購買電動車，這一數字可能會進一步攀升。

中國特斯拉上海工廠出口其他國家的電動車，是其中重要的一部分。根據中國乘用車市場訊息聯合會（乘聯會）的數據，今年1-4月份特斯拉從中國出口了近13萬輛電動車。從中國出口電動車的車商還包括寶馬(BMW)和雷諾(Renault SA)。

不過，報導指出，中國的本土企業正在不斷壯大，大多數情況下它們的表現都優於外國競爭對手。其中上海汽車和比亞迪是中國最大的電動車出口商。2007年被上汽集團收購的英國汽車製造商MG Motor，正在歐洲大展身手，比亞迪今年已取代大眾汽車成為中國銷量最好的汽車製造商。

值得注意的是，中國汽車製造商在燃油車時代從未趕上外國同行，但在電動車這種新技術上就完全是另外一回事了。在多年政府補貼的幫助下，中國已經發展了一個巨大的國內市場和一批供應商，因此汽車製造商得以進行創新並迅速生產出更好、更便宜的產品。例如，比亞迪上月推出了一款名為海鷗(Seagull)的掀背車，起售價僅為1.1萬美元（合台幣33.9萬元）。

就像蘋果智慧手機一樣，特斯拉對中國新取得的主導地位也發揮著至關重要的作用，不過，中國電池巨頭寧德時代等上游供應商已成長為具備主導地位的供應商，這在一定程度上要歸功於政府慷慨的補貼和對外國電池製造商的壁壘。

報導說，過去中國製造的汽車在國外並不常見，特別是在發達經濟體。但在電動汽車時代，這種情況即將改變。