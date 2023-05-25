發生在2017年的中和縱火案造成9死，凶手李國輝被判免死，新北市長侯友宜晚間在臉書沈痛表示對判決感到遺憾，他強調，看到判決結果新聞的當下，心裡只有一個念頭「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」司法正義要怎麼對那場大火無辜受牽連的9條亡魂交代？要怎麼讓社會百姓相信，不公不義終會有報？要怎麼告訴大眾，台灣的司法將會是人民永遠的公道？當法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠了！

侯友宜說，行程移動的時間，看到新聞標題點進去一看，原來是五年前的那個讓他徹夜輾轉難眠的案子，看到新聞中提及法院判決理由，竟認為犯嫌李國輝原本欲縱火殺害之人未死，而其他9位無辜死者，不是犯嫌原先鎖定的對象，故屬於殺人的不確定故意，所以非兩公約所規定的「情節最嚴重」之罪。

當下他心裡只有一個念頭：「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」司法正義要怎麼對那場大火無辜受牽連的9條亡魂交代？要怎麼讓社會百姓相信，不公不義終會有報？要怎麼告訴大眾，台灣的司法將會是人民永遠的公道？

侯友宜說，5年前中和這場火警，晚間8：37分接獲報案，9：14分撲滅火勢，還是挽不回九死五傷的慘劇，犯嫌明知公寓裡還有其他住戶，卻為了口角、報復，不顧他人生命安危，在唯一通道上縱火，害死9條無辜人命，簡直是對生命的藐視與踐踏，震驚了整個社會。

侯說，當時罹難者家屬對媒體表示，「如果說他殺了9條人命，都還能夠讓他在這個社會的話，這個社會就要亂掉了。」這是家屬們頓失最親愛家人的悲傷，也是對社會的沉痛喊話，就算警察同仁六小時內就緝捕嫌犯到案，但這傷痛家屬們要用一輩子的時間來撫平。

然而等待多年判決的結果卻令人失望，法院一改先前死刑的判決，改判無期徒刑，並經最高法院駁回檢察官上訴而定讞。其改判的主要理由竟是因為兩公約法規定「情節最嚴重之罪」才可判處死刑，而法院將「情節最嚴重之罪」僅限於殺人的直接故意，殺人的不確定故意則刻意排除！也就是說，縱使行為人明知其縱火行為會害死別人也在所不惜，但因為無辜9名罹難者不是他目標傷害對象，非直接故意，便不屬於「情節最嚴重之罪」，更不能判處死刑！這叫人如何信服？我國刑法主觀構成要件的故意行為中，不確定故意明明就是故意態樣的一種啊。

侯友宜說，試想在美國屢屢發生持槍隨意掃射事件，造成大量人員傷亡，如果僅因非直接故意而認定為非「情節最嚴重之罪」，要如何嚇阻犯罪、怎麼能符合人民期待呢？他曾說過，「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」，安居樂業是所有人民心中最深切的期待，他對這樣的判決結果感到遺憾。當然，他仍然期待司法是公正的，也相信法院不會特別偏袒任何一方，只是當法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠了！