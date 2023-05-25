永春高中學生到街頭向民眾宣導反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局特別邀請學生共同合作，一同擔任社區反詐宣導使者。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局特別邀請學生共同合作，一同擔任社區反詐宣導使者。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局特別邀請學生共同合作，一同擔任社區反詐宣導使者。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為透過不同族群、不同年齡層，以多樣化宣導方式讓更多民眾認識詐騙手法，日前永春高中至信義分局福德街派出所參訪時，員警特別邀請學生共同合作，一同擔任社區反詐宣導使者，希望透過學生影響力，向生活區域內商家、長者、同學、親戚等宣導最新反詐資訊與手法，使民眾在「識詐」方面有更近一步認識。

永春高中陳同學表示，在向家人朋友們及商家宣導反詐騙手法時，大部分人的反應都是不以為然，認為自己絕對不會被騙，心想新聞上被詐騙的人應該也持同樣想法，雖然不是大範圍宣導，但還是希望能夠幫助到一些人，讓他們對詐騙抱有警惕心。

另名謝同學在宣導時，遇到幾個親友熱烈分享被騙的經驗，其中最印象深刻的是阿公遇到的詐騙手法，對方表示有很多精美飾品，要跟阿公交換身上真正的玉飾，還好阿公堅決不跟他交易，才沒有讓騙徒得逞。

此外，還有一個阿姨在謝生宣導完後，反問他：「你是卸下我的防備心，要來詐騙的嗎？」，謝生表示，當下他有點不知所措，直說當然不是來詐騙的啊！回想起來真的很有趣，過程中不但克服跟一些不熟識的人講話，也讓更多人知道新型詐騙手法，減少被詐騙的機會，相當有意義。

警方表示，打擊詐騙除為警方的責任，還需其他民間力量的共同合作，本次透過與高中生合作宣導反詐騙，讓高中生積極深入周邊親友、家人及同學，協助警方防詐宣導，頗獲好評。警察實施犯罪預防宣導的模式相當多樣化，早已不限於以往制式的文字宣導方式，廣為結合各領域活動及時事議題，反而更能貼近民眾的心，達到犯罪預防宣導事半功倍的效果。