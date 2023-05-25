中國大陸外交部發言人毛寧25日主持例行記者會。法新社提問，即將卸任的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）24日表示，巴拉圭對與中國開展貿易，持開放態度，但不會改變與台灣的外交關係。對此，毛寧表示，應盡早作出正確決斷。

毛寧指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。182個國家在一個中國原則基礎上同中國建交，充分說明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。有關國家應看清大勢，選擇站在歷史正確一邊和絕大多數國家一邊，盡早作出符合本國根本和長遠利益的正確決斷。

即將卸任的巴拉圭總統阿布鐸24日在卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）指出，巴拉圭希望開展與中國的貿易關係，但不會屈服壓力，與台灣斷絕關係。新當選的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）也承諾維持與台灣保持了60年的外交關係。