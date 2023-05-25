【立綱氣象報報】周日颱風於東方遠洋 東部偶雨浪大

瑪娃颱風距離台灣仍有一段距離，明日到下周日（5/26~5/28）各地天氣普遍穩定，高溫可達32度，但南部因熱力作用影響，恐有較大雨勢。下周一、下周二（5/29、5/30）瑪娃颱風北轉，受其外圍環流影響，氣象局發布海上警報的機率提高，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島將有局部陣雨。

根據氣象局資料，明日仍吹東南風，各地普遍多雲到晴，感受溫暖微熱，西半部高溫31至33度，東半部約28、29度，南部近山區可能會更熱；降雨方面，迎風面東半部有局部陣雨，其他地方午後受熱力作用影響，山區有短暫雷陣雨，而南部平地有機率出現較大雨勢，持續時間較長。

瑪娃颱風預計將於下周一（5/29）左右北轉，下周三、下周四（5/31、6/1）瑪娃逐漸遠離台灣。（圖／取自氣象局）

至於第2號颱風「瑪娃」的動向，氣象局預報員黃恩鴻指出，預估颱風路徑於下周一北轉，可能在下周一、下周二發布海上颱風警報，下周一到下周四（5/29~6/1）受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島將出現局部短暫陣雨，午後山區也有雷雨。

氣象主播戴立綱指出，直到下周日（5/28）各地氣溫都相當炎熱，高溫上看32度左右，不過早晚北部低溫僅有23度，日夜溫差大，周五到下周日（5/26~5/28）瑪娃颱風威力仍強。

戴立綱說，下周一、下周二（5/29、5/30）瑪娃颱風行經菲律賓東北方附近海域時，由於海溫下降，其強度減弱，但外圍環流仍會讓台灣多地變天降雨，尤其東部的海浪明顯增大，下周三、下周四（5/31、6/1）瑪娃逐漸遠離台灣東方海面，天氣漸趨穩定。