神明錢偷！ 美濃鴛鴦大盜偷旗山天后宮香油錢不到1天落網（警方提供）

高雄市美濃區一對鴛鴦大盜，平日居無定所遊手好閒，因缺錢花用，昨日晚間到旗山天后宮假借擲茭向神明告誡，卻趁機偷走香油錢，得逞1萬元，廟方人員發現鎖頭被破壞，立即向警方報案，旗山分局調閱監視器比對，迅速逮獲1對男女鴛鴦盜，全案詢後依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

旗山分局建國派出所於昨日晚間7時18分接獲旗山天后宮廟方人員報案，表示廟宇內香油錢箱鎖頭遭人破壞，警方獲報後立即調閱周遭監視器過濾分析比對，發現2名男女行跡可疑，該男女進入廟內左顧右盼，趁著四下無人時，由32歲張女先擲杯向神明報告「借用」香油錢，再由40歲林男子以榔頭破壞香油錢箱鎖頭，竊走香油錢計新台幣1萬元，隨即逃離現場、急奔而去。

旗山警方逐一過濾監視器畫面，多方查訪並比對竊嫌特徵、穿著及所使用之交通工具等，發現2名竊嫌是住在美濃區的張嫌及林嫌鴛鴦大盜所為，警方調查，2嫌生活作息不正常，居無定所，經員警努力不懈調閱監視器，於今日下午將2嫌查緝到案。

2嫌辯稱因缺錢花用，急需用錢，才鋌而走險，香油錢1萬元也已花用殆盡，全案詢後依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。廟方人員得知嫌犯落網，特別感謝警方全力協助。