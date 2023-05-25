日本媒體報導，美軍駐岩國基地的一架陸戰隊F-35B戰機，在飛行過程中發生零件鬆脫，遭進氣口吸入，雖然戰機安全返航，但仍然被列為最嚴重的「A級事故」，岩國市要求日本政府和美軍能檢討安全管理。

事件發生在16日下午2點半左右，岩國美軍基地的一架F-35B戰機在飛行途中，戰機側邊的爬梯艙口(Ladder Hatch)蓋板鬆動脫落，立即被吸入進氣口。F-35B立即返航，安全的降落在岩國空軍基地。

美軍目前正在調查事故原因，已將此列為最嚴重的A級事故。目前正對原因等展開調查。

岩國市表示，「發生此類事件，明顯引起基地周邊居民的不安，希望中央政府和美軍，能夠徹底進行安全管理，以防止類似事故再次發生。」

F-35B多數派給陸戰隊與航空母艦使用，為了簡化後勤，在機艙外設有內建式爬梯。這次A級事故就是爬梯蓋板脫落。如此大的物體被吸入進氣口，很可能會造成引擎受損。目前損壞報告還未提出。