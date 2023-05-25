金門紅十字會會長洪國正非常感激社會各界的愛護與肯定，紅會夥伴今後將更盡心持續為鄉親服務。(于家麒攝)

金門地區金民加油站為回饋社會，今(25)日由董事長謝來靜代表公司捐贈2副醫療用擔架給金門紅十字會，以充實該會穿梭於金廈兩岸間人道救援所需的緊急醫療救護工具，也希望藉此拋磚引玉，激勵更多企業協助紅十字會成長，為鄉親提供更好的服務。

金民加油站董事長謝來靜指出，金門紅十字會的夥伴為人道救援經常於兩岸間奔波，對遇到困難或重病需要協助的人給予無私的幫助，對紅十字會的奉獻精神表示敬佩，希望透過這次小小的捐贈活動能夠喚起大眾、藉此達到到拋磚引玉的效果，激勵更多的企業參與，一起協助紅十字會成長，為金門鄉親和台商提供更好的服務。

金門紅十字會會長洪國正表示，非常感激社會各界對紅會的愛護與肯定，該會很多急難救助的器材都是由民間捐贈提供的，金民加油站的捐贈讓他們能夠充實金廈間的救援緊急醫療救護工具，他代表紅十字會衷心感謝金民加油站的熱情奉獻。

金門紅十字會以社會救助為宗旨，尤其在小三通停頓期間，扮演著重要的角色。自2020年2月9日起，小三通因為新冠肺炎疫情而停航，直到今年1月7日才恢復，根據金門紅十字會的統計，小三通恢復後，他們已經先後完成7件人道救援工作，更協助護送大陸民眾來金門帶回5位親人的骨灰回鄉安葬。

金門紅十字會也特別感謝地區鄉親楊嘉宇的捐款，他的家屬因於疫情爆發前在廈門遭遇緊急事故，接受金門紅十字會的醫療緊急救護協助，作為對紅會志工熱心協助的感激之情，楊嘉宇特別捐贈了3萬元作為會務基金，希望能夠幫助更多需要救援的民眾。

洪國正特別感謝社會各界善心人士的捐獻，並期盼社會各界繼續給予支持和鼓勵。他呼籲金門紅十字會的全體夥伴攜手合作，希望每個人都能在需要幫助的時候看到金門紅十字會的服務精神。