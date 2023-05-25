44歲美女主播徐湘華在電視台工作多年，2008年她與圈外人老公結婚生子，共同育有兩個寶貝兒子，去年9月她選擇告別主播台，轉換工作型態，她時常會在社群平台分享生活日常，近日透露身體出了狀況，半夜2點被痛醒，讓不少粉絲相當擔心。

徐湘華在社群平台透露3個月前開始胃痛和脹氣，嚴重時疼痛會持續兩天，連後背都痛，有嘗試排除鮮奶和咖啡，但還是感覺到疼痛，後來嘗試2天不吃蛋，結果就不痛了，後來不知道又吃了什麼導致胃病又復發，看診後醫生建議做個檢查並開藥，徐湘華說：「雖然吃藥到第三天開始就不痛了，明天我還是會照胃鏡檢查，看看它怎麼了……」，做完檢查後當下判斷有胃潰瘍結痂，但不是太嚴重的問題，讓她鬆了口氣。

不過當天晚上她半夜2點痛醒，胃痛伴隨後背疼痛，「一陣一陣停不下來，很想叫醒老公說我要掛急診，但又怕早上沒人送孩子上學，撐到天亮終於好些，趕緊吃東西吃藥」，徐湘華也透露當天打麻藥照胃鏡後，護士讓她坐輪椅去繳費，老公卻打趣她看起來好像很嚴重，讓徐湘華無奈表示「這位先生不能好好說話嗎？」貼文一出不少網友讓她保重身體，也有人留言：「雖然沒有不好的東西，還是要持續追踨的」、「好好照顧自己呦！」、「目前看來是還好，不過記得醫生如果開抗生素一定要吃到療程結束，千萬別吃一段時間覺得好了就不吃，畢竟要把腸胃內的壞菌殺光(雖然副作用是會拉肚子)」、「會不會是膽發炎？膽痛起來也很像胃痛，而且會痛到背後去！總之，保重啊」。