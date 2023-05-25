香港有名80歲阿嬤早晨出門做運動時，卻遭到1名全身黑並戴帽戴口罩男子，從後方摀嘴、摸胸並且「從後面來」，她當時嚇得大叫救命，而黑衣男聽到後便逃跑離去，她表示看著黑衣男跑離後，自己不斷發抖，待心情平穩後，才由孫子陪同去報案；時隔2年後，兇嫌遭香港警方逮捕，一查之下竟是名19歲的救生員！

據港媒報導，1名80歲阿嬤於2年前於某天早晨至馬鞍山附近的西沙路天橋上做運動，當時曾與1名黑衣男子擦肩而過，起初她不以為意沒理會，不料，該黑衣男10分鐘後竟從身後環抱，將她的嘴巴摀住、摸胸並「從後面來」，嚇得她大喊救命。

阿嬤回憶指出，當時天橋上沒其他人且天色還早，黑衣男從後方環抱，逞慾約1分鐘，聽到她大叫後便立即逃跑，留下她在橋上不斷發抖，回到家心情平緩後，才在孫子陪伴下報案；她表示該男子當天穿著黑衣黑褲，戴帽與口罩，於由沒看到對方長的樣子，但從身形推斷大約30至40歲。

案發後，香港警方調閱周遭監視器，於5天後逮到嫌犯，一查竟是19歲的男子，也是1名救生員，而犯案時年紀為17歲；這名19歲犯嫌控告後，近日該案件開庭，犯嫌原坦承犯行，但又改口否認，並指控因遭到警察威脅，不承認犯罪將被捏造搶劫、盜竊罪，而此案仍在審理中，判決結果仍待法官裁定。