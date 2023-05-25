桃園市5月20日「台版浩克」28歲朱姓健美教練大鬧超商還襲警，員警情緒失控制伏朱男過程遭疑執法過當，中壢警分局祭出記過2次懲處，疑引發基層員警不滿，近日網路流傳一段對話紀錄寫道「行政處分簽自始不復存在」，引發熱議。對此，中壢警方回應，相關人員的刑事及行政責任懲處資料，皆已送交地檢署及桃園市警察局。

網傳一段警方假懲處浩克案的LINE對話圖。（圖／翻攝紀綱臉書）

近日網路流傳一段對話紀錄截圖，內容提及中壢所員警同仁執勤案件，第一時間對外界所發的新聞稿，為杜外界及媒體悠悠之口，用以止血保護同仁及機關，內容所述行政處分簽「自始不復存在」。全案端視日後刑事調查結果，再擬議相關責任。立意在於避免再發生類詹老師事件延燒不止劣勢。分局尊重、力挺執勤同仁的立場不變。

還提到網路上有人發起「消極日」一事，研判為其他機關同仁或有心人士刻意利用本分局同仁身分發文號召，意圖營造警界不同單位滋事對抗警政署的不良氛圍可能性極高，同仁若不察遭利用跟進留言，極可能造成署再次對分局的誤解，提醒同仁冷靜審慎。

這篇截圖引發熱議，中壢警分局今晚回應，相關人員的刑事及行政責任懲處資料，都已送交地檢署及桃園市警察局，相關紀錄都有資料可稽，分局所有幹部與同仁都會秉持初衷，共同為中壢的治安和交通及為民服務而努力。