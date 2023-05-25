天團「五月天」時隔4年、將7度登上北京鳥巢開唱，分別在26日起舉辦3場「好好好想見到你」世界巡演，加上31日、6月1、3日舉辦「諾亞方舟10周年進化復刻限定版」巡演，6場粗估吸引60萬歌迷朝聖，再度刷新鳥巢紀錄。五月天門票一開賣秒殺，大批粉絲哀嚎一票難求，但在25日中午再釋出北京演唱會部分座位，更是瞬間完售。

五月天除了門票完售，演唱會的周邊商品包括新款螢光棒、T恤、毛巾等在網路上被粉絲瘋搶，更登上微博熱搜；他們接下來赴深圳等城市進行巡迴演出，消息一出，黃牛也因此猖獗不已，先前北京演唱會最高價位人民幣1855元的第一排門票硬生生被黃牛炒價賣到人民幣18880元，超過原價的10倍之多，不過粉絲們堅持抵制黃牛，只堅持原價購票，喊話「沒有買賣就沒有黃牛存在。」

五月天近期正忙演唱會，主唱阿信也身為服飾品牌主理人，親自操刀設計的PLAN A系列，以創意拼接與手繪創作方式，注入挑戰自我的精神在服飾設計中，鼓勵每個人傾聽自己內心的聲音，不管別人怎麼定義，都要勇敢做自己。