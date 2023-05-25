迪麗熱巴的姣好臉蛋和性感身材，讓她在演藝圈百戰百勝、所向無敵。近日她身穿黑色套裝，佩戴MIKIMOTO新款V Code系列珠寶，象徵勝利的「V」字珠寶垂墜胸前、耳際，摩登帥氣的時尚造型，展現勝利者的女強人氣勢。

宋威龍佩戴MIKIMOTO的新款V Code系列項鍊。（MIKIMOTO提供）

創立於1893年的MIKIMOTO，今年歡慶130周年，為了慶祝品牌創始人御木本幸吉 (Kokichi Mikimoto)發明人工養殖珍珠，在珠寶界掀起寧靜革命，讓女人可輕鬆擁有珍珠、不再高不可攀，特別以象徵勝利的「V」為靈感推出V Code系列珠寶，藉此歡慶品牌和所有女人的勝利。

MIKIMOTO繼以品牌logo推出「M」Signature系列珠寶之後，今年為了歡慶130周年，特別推出全新登場的V Code系列珠寶，勇於打破窠臼印象，以幾何俐落線條的V字造型勾勒珍珠之美，時尚的簡約與珍珠的溫潤光澤，形成鮮明的對比，展現脫穎而出的全新風貌。

MIKIMOTO為歡慶130周年，推出象徵勝利的V Code系列珠寶。（MIKIMOTO提供）

全新V Code系列作品包括項鍊、墜鍊與耳環，以純銀材質或18K黃金為主要材質，搭配光豔柔潤的日本Akoya珍珠，前衛摩登的設計適合日常佩戴，也適合男性佩戴，MIKIMOTO代言人宋威龍也以黑色高領毛衣搭配V Code系列項鍊，帥氣破表。

MIKIMOTO的V Code系列黃K金耳環，日本Akoya珍珠約5.00mm，約6萬3000元。（MIKIMOTO提供）