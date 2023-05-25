大愛台新戲《早點回家》將於29日上檔，今舉辦首映。（粘耿豪攝）

林嘉俐與爸爸都出席記者會。（粘耿豪攝）

陳婉婷、藍葦華飾演夫妻。（粘耿豪攝）

楊子儀、范宸菲飾演林嘉俐的父母。（粘耿豪攝）

大愛台新戲《早點回家》將於29日上檔，劇情描述聾人家庭長大的演員林嘉俐人生真實故事，由方宥心飾演林嘉俐，楊麗音飾演外婆，藍葦華、陳婉婷及楊子儀、范宸菲分別飾演年輕跟成年時的父母。林嘉俐說，其實赤裸裸把自己的故事攤在陽光下曾經「感覺很不好」，最後因為想傳達一些訊息也就欣然接受，走在佛法的路上，沒有任何不能被挖出來的事。

倒是很多戲裡提到的好朋友都在演藝圈裡正在發光，還有前男友也不方便被曝光，所以都有化名。只不過大家幾乎都知道林嘉俐的「閨蜜鐵三角」是林美秀跟鍾欣凌，飾演林嘉俐的方宥心就說，當時在劇場遇到林美秀時，對方會關心地說「三八俐這個人」，光聽稱謂就知道真的是閨蜜。

同門的藍葦華、方宥心之前演過夫妻，這次演父女，方宥心說第一次讀本時，藍葦華就說他這次拍戲很開心，因為「一句台詞都沒有」、完全不用背，完全沒有語言的表演，也是他最想挑戰的，結果上完手語課就開始後悔，發現把一切想得太美好了，因為「手語量太太」。開拍後跟方宥心對手戲時，方宥心是邊說邊打手語，他聽得到又要裝聽不到的狀態也很難，很容易亂掉，經常NG，不是太專心聽台語就是打手語表情不對，而且手語語法跟口語不同，很多倒裝句，方宥心很容易不小心把台詞講成手語的文法，拍戲時大家最怕手語老師走進來，因為就是NG了。

方宥心說，兩人只要看到對方手語戲份比自己多就會偷笑，藍葦華平常是撲克臉，但只要對她「微微笑」時，就知道她今天的手語量一定比藍葦華多。

方宥心自曝藍葦華私下都叫她「阿醜」，拍這部戲前她就警告對方：「哥，第一，你講不出話來了，第二，嘉俐姐在爸爸眼中是天使美女喔，從開拍到殺青，不准你再叫我阿醜！」

楊子儀第一次拍手語戲，沒有語言台詞，覺得可以表演內心戲真的很棒，跟多次合作的范宸菲很常用眼神就能溝通。林嘉俐透露：「連我爸都說自己跟楊子儀很像！」楊子儀前陣子瘦了8公斤，原本拍完戲就會閉關，前陣子也打算先休息，把重心放在推廣蔬食，以及幫「阿西」陳博正經營YT頻道、剪輯佛經影片，不過最近又接拍了新華語影集，只能「一切隨緣」。

在場演員一致對范宸菲跟陳婉婷兩個人飾演嘉俐媽媽聾人的「叫聲」印象特別深刻，直呼根本「連戲」，林嘉俐自曝小時候常常被媽媽的叫聲嚇到，林嘉俐也很感恩兩人還原了媽媽的笑容，讓她想起已經淡忘的回憶。

陳婉婷，也被問到交往6年的男友顏毓麟日前對媒體公開認愛一事，她甜蜜笑說：「他就是一個正直好男友。」她說兩人當年因為「植劇場」而相識相戀，其實身邊朋友一直都知道兩人交往，也沒有特別要否認，確實有共識朝結婚方向努力。有趣的是，自從新聞曝光，竟然收到很多恭喜，包括高中同學、很久沒聯絡的朋友。

她說兩人平常在家會幫忙對台詞，這次她沒有講話的台詞，就有點難請他幫忙，但有教他手語，他也覺得手語好玩。她笑說，顏毓麟接的青春偶像戲比她多，她曾問對方「可否像演偶像劇一樣對我」、「像戲裡一樣深情看著我」，結果私下比較嚴肅的他說「那都是演戲」、「不行啊、不要！很噁心」，讓她哀怨表示「 我也想被這樣對待啊！」但也知道男友對她是「真性情」。

被問男友曾做什麼浪漫的事，她一度想不起來，被經紀人提醒「他會接妳上下班」，她才直呼：「對啦！他會在旁邊等我收工，是實在的浪漫！他比較務實，也會把家裡打理得很乾淨，這很棒耶，因為我是不喜歡做家事的人」。