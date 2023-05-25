中國大陸外交部發言人毛寧25日主持例行記者會。有記者提問，幾個西方國家以及微軟公司的分析團隊24日表示，近期中國的一個駭客組織攻擊關島在內的美國多項關鍵基礎設施，對此，毛寧指出，美國正拓展新的散布虛假資訊管道。

毛寧表示，中方注意到有關報導，這是一份東拼西湊、證據鏈嚴重缺失、極不專業的報告。中方還注意到美國國家安全局等政府機構以及英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等國家相關機構，也同時發布了類似報告。很明顯這是美國出於地緣政治目的，發動「五眼聯盟」國家採取的集體虛假資訊行動。

毛寧稱，眾所周知，五眼聯盟是世界上最大的情報組織，美國國家安全局是世界上最大的駭客組織，他們聯手發布虛假資訊報告，本身就很諷刺。至於某些公司此次參與其中，說明美國除了政府機構之外，還在拓展新的散布虛假資訊的管道，這不是第一次，也不會是最後一次。

毛寧指出，但是無論如何變換手法都改變不了，美國才是駭客帝國的事實。記得去年9月中方有關機構發布了報告，詳細披露了美國國家安全局網路攻擊中國西北工業大學的情況，美方應當立即就有關網路攻擊的行為，作出交代，而不是散布虛假資訊轉移視線。