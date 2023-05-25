呂思緯（鼓鼓）、街舞男團「B.T.O.D」、饒舌新星夏沐以及女團PINK FUN成員容容25日出席「捷運盃街舞大賽」記者會。鼓鼓上月歡慶39歲生日，深夜突曬出大元親暱坐在他大腿上的甜蜜擁吻照，首次大方放閃，今日開心說，一發文後收到大批粉絲祝福，「大家支持我10幾年，我可以把我的幸福跟他們分享。」

鼓鼓也表示，近期在簽唱會上，有看到很多粉絲都已結婚生子，歌迷當天牽著另一半、抱著小孩一起來支持他，讓他內心十分感動，至於自己下個階段的人生計劃？他則說：「有啦，都在我的規劃當中。」

而大元先前發文表示，想獨自出國旅行，但卻一直被鼓鼓阻止，希望大家幫忙說服他，但她日前透露，正單獨在首爾旅行，看來鼓鼓已同意讓她自己出國，他澄清說，「我覺得主要就是安全，只要是安全就沒問題，我其他沒什麼太大的問題」，更笑喊：「我又不是那種管很嚴格的人。」

B.T.O.D成員淇揚、子賢過去曾參加捷運盃街舞大賽，2人熱情說，在比賽過程中受益良多，但比賽競爭激烈，他們最後都沒有奪下冠軍好成績，相當可惜，淇揚鼓勵說：「不論大家有沒有贏得比賽，當下都要享受舞台、全力拚搏。」