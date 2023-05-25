2024區域立委選戰，民進黨提出「民主大聯盟」徵召原則應對艱困選區，昨( 23 日)也宣布將徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜及政治評論員李正皓參選新北市立委，知名藝人「雞排妹」鄭家純也被綠營徵詢，傳將參選北市中正萬華區立委。對此，媒體人朱凱翔認為，「賴清德沒有在為這個政黨著想，只是為了這一次的選舉能極大化他的選票」，此舉就是在複製 2016 年蔡英文在總統、立委選舉與柯文哲合作的「首都進步大聯盟」提名模式。

朱凱翔今在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德推出的「民主大聯盟」，就是在複製2016年蔡英文競選總統時的做法，當時綠營與還算交好的時任台北市長柯文哲，共組「首都進步大聯盟」做立委選戰佈局，應對民進黨的艱困選區。

2016年的「首都進步大聯盟」6人名單，民進黨在台北市分別支持無黨籍潘建志(參選中山北松山)、親民黨黃珊珊(港湖)、時代力量林昶佐(中正萬華)、綠社盟范雲(大安)、無黨籍楊實秋(信義南松山)、無黨籍李慶元(文山)；但最終只有林昶佐1人當選。

朱凱翔指出，當時民進黨在艱困選區就是與無黨籍或他黨合作的方式，這些人在網路上小有名氣，但沒有太重的綠營色彩，以下架國民黨為號召進行合作；他認為，賴清德現在就是在一些民進黨提不出人的地方，用來與總統大選的空戰做連結，並將提名人選的支持者回饋到總統選票上。

朱凱翔也說，「賴清德沒有在為這個政黨想，只是為了這一次的選舉想，只想要極大化他的選票，對於黨內其他人的政治前途、黨的政治前途都沒有在想，他自己能選上總統再說」。

朱凱翔也認為，吳崢、曾柏瑜和李正皓也不算是太好的人選，從過去來看，吳、曾兩人的支持者與民進黨有相當重疊；但他個人非常樂見李正皓參選，因為李正皓能夠創下連續3次總統大選中代表3個不同陣營的紀錄，2016是藍營朱立倫、洪秀柱的發言人、2020是郭台銘、柯文哲聯盟參選立委、2024無黨籍與民進黨合作，簡直是台灣政壇的奇蹟型的人物。