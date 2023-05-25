刑事局接獲上級指示，要各保全公司統計憲兵、特種部隊，海軍陸戰隊等兵種人員，被質疑「叫保全上戰場」。（圖／民眾提供）

扯！台灣保全總會日前被刑事局要求提交一份名單，鎖定保全人員當兵兵種為憲兵、特戰以及海陸等身分，疑似「戰時第一梯徵召上戰場」，保全業者接獲此訊息全傻眼。對此，刑事局澄清僅是了解保全業現況，並非與戰爭有關。

據了解，保全業業管單位為刑事局，日前刑事局受到上級要求，通報保全總會，要各保全公司彙整一份統計表，「調查各保全員從事保全業之前之兵役、兵種，請各公司清查」，該統計項目要求明列包括曾任警職人數、志願役憲兵、特種部隊、海軍陸戰隊以及其他志願役兵種。由於事出突然，有保全公司接到後不禁疑惑，「是叫保全上戰場？」

經查，目前全台保全從業人員約30萬人，其中服兵役時，兵種為憲兵、特戰以及海陸陸戰隊等精銳單位，人數約7、8萬人，只是如果戰時要保家衛國，政府如何徵召、保全員意願如何，相信勢必引起議論。

針對「保全上戰場」疑問，刑事局偵查科科長鄺慶泰澄清，並非與戰爭有關，且刑事局2017年也曾做過類似調查，目的是要了解保全業現況及軍警人員轉保全之佔比，未來該資料將做為招聘保全員相關參考。