「凍齡男神」男星林志穎去年7月中旬駕駛特斯拉發生嚴重車禍，被迫中斷演藝工作，還不能玩最愛的賽車，讓親友跟粉絲擔憂不已，好在經歷漫長休養，逐漸找回健康的身體。近來他跟愛妻陳若儀到義大利旅遊，久違全副武裝穿上賽車服，還有感而發地說：「Long time no see(好久不見)」，不難感受出內心之激動。

林志穎近來跟老婆在米蘭度過520，除了在法拉利門市看車被網友巧遇，還安排參觀著名賽車場以及法拉利博物館的行程，可見他穿著一身紅的賽車制服，配上一雙小白鞋，在賽道旁站得很挺，看起來躍躍欲試，後來他也坐入賽車內，摸著安全帽簷並緊緊握住方向盤，且牢牢繫著安全帶，避免再度出車禍。

林志穎久違穿上紅色賽車服，非常帥氣。(圖/林志穎 IG)

林志穎全副武裝坐入法拉利博物館的賽車。(圖/林志穎 IG)

這趟義大利之旅早就規劃好了，如今延誤半年終於成行，愛妻陳若儀非常開心，上傳多張絕美建築照跟美食照；隔天，陳若儀則上傳跟知名賽車手馬克吉恩(Marc Gené)見面的影片，對方一邊開車一邊介紹環境，林志穎也禮貌回應對方，陳若儀則隨手拍下賽道的樣貌，興奮寫下：「Monza we finally here。(我們終於造訪蒙札賽車場)。」

知名F1賽車手馬克吉恩(左)親自替林志穎夫婦開車。(圖/陳若儀 IG)

不過其實林志穎抵達第一天行李居然不翼而飛，為此在限時動態抒發心情：「行李遺失第一天，有人懂這種心情嗎？」幸虧他事先做好準備，利用對3C產品的熟悉度，在行李箱上裝定位裝置，追蹤到東西位置在巴黎，已請航空公司協助處理。