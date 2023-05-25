TVBS、LINE TV愛情輕喜劇《機智職場生活》定於6月19全球首播，將延續《機智校園生活》輕鬆、爆笑的風格探究社會新鮮人的職場點滴。日前所有演員正在如火如荼拍攝中，主要演員鍾岳軒、黃柏峰、鄭豐毅、王新凱、馮容潔和李星鏴也分享當初拍攝《機智校園生活》的趣事，種種回憶殺都讓人直呼：「好想念！」

在《機智校園生活》同為籃球校隊的黃柏峰、王新凱，回想當初兩人朝夕相處，無論是在球隊、宿舍，甚至到畢業後當室友，形影不離的兄弟情，相處的時間甚至比川咪CP黃柏峰、馮容潔還長，讓綽號「大猩猩」的王新凱自詡：「其實我才是正宮啦！」、「新一季見面時間少，讓我上班都好沒動力喔！」黃柏峰跟著起鬨：「沒錯，不被愛的才是小三！」惹得在兩人身後拍攝主視覺的馮容潔提出抗議：「你們在亂說什麼啦！」三人逗趣互動令眾人笑翻。

鄭豐毅與好友李星鏴十分想念在宿舍拍攝的時光，鄭豐毅提到當時第三季「必勝高三生」常在宿舍等戲等到睡著，彷彿真的在校園住宿。李星鏴更加碼爆料到宜蘭拍攝外景，與咪寶馮容潔同房，對方為了確保隔天能早起拍攝，連設10個鬧鐘，結果，最後是第11個鬧鐘─李星鏴成功把馮容潔叫醒，她說：「咪寶(馮容潔劇中暱稱)不但爬不起來，還把我棉被都捲走啦！很過分!」

此外，深受觀眾喜愛的安凌CP鍾岳軒、鄭芯恩，提到先前校園時期的互動都表示很甜蜜，劇透新一季兩人的求婚場景對比先前的浪漫絕不遜色，向粉絲粉絲喊話：「機智比比們(機智粉絲名)一定要期待喔！」