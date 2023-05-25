桃園浩克大鬧超商事件，卻意外衍生警方執法過當的案外案，中壢警方日前表示將值勤員警確實過當，記兩過兩次並依傷害罪嫌函送偵辦，未料如今有網友爆料警局內部對話，對話中分局表示力挺值勤同仁，「行政處分簽自始不復存在」，引發軒然大波，網友痛批執法機關帶頭打假球。

今(25日)晚間，刑法補教界名師紀綱在臉書貼出一張LINE對話紀錄，內容裡分局表示，第一時間對外界之新聞稿，僅是為杜絕外界與媒體悠悠之口，用以止血保護同仁，內容提到的行政處分簽「自始不復存在」，將在日後端視刑事調查再擬相關責任，意在防止老師事件重現。強調尊重、力挺執勤同仁立場不變。

此外對於有基層員警發起消極日的貼文，分局則表示，研判是其他機關同仁或有心人士冒用身分，及高可能是為了營造警界不同單位滋事對抗警政署，若同仁跟進留言，恐造成警政署對本分局再次誤解，提醒同仁冷靜審慎。

對此紀綱與網友都痛批中壢警方，明明身為執法單位卻帶頭演戲，欺騙社會大眾，實在太過離譜。