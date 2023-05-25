沒有退路的台新夢想家，25日回到台中洲際迷你蛋主場，跟新北國王進行季後賽首輪G3，靠著卡拉曼貢獻30分、19籃板，吉爾貝克也有29分、14籃板，陳振傑更成板凳奇兵，攻下22分，幫助地主夢想家115比95力退國王，但在季後賽首輪仍以1勝2敗落後，接著G4將於27日續在台中進行。

牧倫斯因為腸胃炎，今天並未先發，而是在開賽5分鐘才替補上場，夢想家也毫不客氣打出20比4開局，更讓牧倫斯、戴維斯、聶歐瑪等國王長人身揹兩犯，甚至靠著陳振傑首節結束同時的中距離命中，夢想家取得39比18大幅領先。

陳振傑次節開始連進兩顆三分球，擴大夢想家領先到25分，可是國王換成楊敬敏爆發，在他單節進帳13分貢獻下，國王打完上半場追成47比65，夢想家半場除了卡拉曼、吉爾貝克各拿17分，陳振傑投7中6、包辦15分成為奇兵。

儘管國王下半場持續追分，第三節一度縮小差距到15分，可是戴維斯搶先吞下第4犯，牧倫斯最後10分11秒還因退場時抗議尺度，害國王板凳席被吹技術犯規，更是重挫國王士氣，戴維斯也很快吞下第5犯，國王的禁區劣勢更明顯。

重新領先到20分以上的夢想家，接下來雖刻意放慢進攻節奏，卻明顯有點太早放鬆，竟讓國王很快從26分落後縮小到14分，可是夢想家馬上連拿4分穩住局面，打到最後1分48秒，夢想家仍領先18分，雙方也都換下主力提前宣告沒有懸念了。