許多人結婚時可能會找親友幫忙擔當門面。一位女子表示，她辦婚禮時找了姐姐當伴娘，沒想到姐姐挑伴娘服時，竟選了一件低胸、魚尾、裸紗的拖尾婚紗，婚禮當天更一連換了4次禮服，讓她氣得直呼「我才是新娘欸！」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，姐姐是個愛漂亮、喜歡拍照的人，於是她找姐姐當伴娘時請了新祕、訂了伴娘服，沒想到挑選伴娘服時她剛好確診，結果姐姐竟在店員介紹下，挑了一件低胸、魚尾的拖尾婚紗，「重點是還是裸紗！稍微靠近一點看就看得到內褲的那種」，讓原PO相當傻眼，之後還在店員慫恿下，加錢挑了多件禮服，讓她氣轟，「伴娘的錢還是我老公付的欸！」。

原PO提到，雖然她之後進行多次溝通，姐姐卻仗著「店員說的」、「店員幫她挑的」堅持己見，最後在婚禮當天一連換了4次禮服，甚至戴上皇冠，讓原PO崩潰怒批，「等一下！這是我的婚禮！我才是新娘欸！我才是新娘！」，認為姐姐相較其他伴娘很不識相，這也讓原PO忍不住呼籲，辦婚禮時最好先把伴娘服裝樣式訂好，不要把決定權給伴娘或禮服店員，否則後果不敢想像。

對此，許多網友紛紛回應，「我是覺得整件事情是妳姐比較有問題，對於婚紗業有錢賺有何不可，不會想要管到你家，更不會想要參雜家庭革命」、「妳姐也太白目，沒看過伴娘還換禮服的」、「我覺得妳自己的問題欸，是我直接說，妳要穿這個請妳不要參加婚禮了，她要來我就叫婚宴工作人員把她請出去，自己好欺負的」。