台灣被外媒稱為「行人地獄」，行政院今天通過「行人優先交通安全行動綱領」，蔡英文總統今晚表示，這代表政府改善行人安全的決心。她承諾，我們會從改善環境工程等四個面向做出改變，政府會積極推動各項計畫，由中央挹注經費，地方落實執行，共同改善行人的用路安全。

蔡英文指出，前陣子，台灣接連發生幾起令人心痛的交通事故，讓社會大眾更加關注道路交通安全。今天，行政院通過了「行人優先交通安全行動綱領」，代表政府改善行人安全的決心。

她說，我們會從四個面向，做出改變：

一、改善環境工程：我們透過「前瞻基礎建設計畫」和「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，協助地方政府改善行人用路環境和校園周邊道路安全。國發會也正在審議「永續提升人車安全計畫」，預計未來7年，再投入400億元的預算，讓行人環境更安全。

二、扎根教育：深化學校和社會教育，建立「以人為本、行人優先」的正確用路觀念，建立新的停讓文化。

三、把關監理：從源頭管理要求駕駛人遵守規定，也讓高風險駕駛人定期換照及資格審查。實地稽查運輸業路口停讓，也要納入公路及市區客運的評鑑指標。

四、加強執法：警政署已經從5月1日開始，啟動全國路口行人安全大執法，也會持續採購「科技執法」設備，強化執法效率，讓大家養成停讓的習慣。

蔡英文強調，我們每一個人都可能是行人，也都可能是駕駛人。政府會積極推動各項計畫，由中央挹注經費，地方落實執行，共同改善行人的用路安全，她也希望大家都能遵守交通規則，養成「行人優先」的交通禮儀，才能讓每個人都快快樂樂出門，平平安安回家。