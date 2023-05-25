蔡姓家長13人開10輛車到幼兒園前要跟汪姓家長談判，警方不敢大意將他們驅離。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

台中市西屯區一家幼兒園前今天早上赫見一整排Alphard停在門口，據悉是一名蔡姓家長的小孩弄傷汪姓女家長孩子，兩人在LINE群組爭吵，蔡男夫妻等13人分別駕駛10輛汽車停在園外等汪女談判。（取自記者爆料網）

台中市西屯區一家幼兒園前今天早上赫見一整排Alphard停在門口，據悉是一名蔡姓家長的小孩弄傷汪姓女家長孩子，兩人在LINE群組爭吵，蔡男夫妻等13人分別駕駛10輛汽車停在園外等汪女談判，警方獲報後到場將人車驅離。

第六分局市政派出所今天早上7點45分，獲報在西屯區某幼兒園外有民眾駕車聚集情事，立即派遣優勢警力前往盤查約制，為避免民眾滋生事端，警方強勢將民眾驅離依法嚴辦。

據了解，37歲蔡姓男家長小孩在幼兒園內遊玩過程中，不慎弄傷35歲汪姓女家長小孩，雙方因而在幼兒園家長LINE群組爭吵，並約定於在幼兒園談判，蔡男夫妻等13人分別駕駛10輛汽車，停在幼兒園外等待對方，但汪女及小孩未到校上課。

警方獲報不敢大意，出動警網4車8員到場查抄相關人員資料，且為避免聚眾滋事，立即運用優勢警力將民眾驅離，現場聚集人士查無幫派組織背景，警方並會至該處執行護童勤務，保護學童安全。雙方互控恐嚇、妨害名譽及個資法等罪，警方依法移請台中地檢署偵辦。