新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統後，27日將首度到高雄參加活動，下午先到高市黨部與議員、立委參選人座談，晚上到岡山出席網路節目。前高雄市長韓國瑜原本同天也將到高雄，下午將為子弟兵、參選高市大岡山立委的曹桓榮站台，但曹今天證實，韓國瑜人還在國外，來不及回來站台，也因此侯、韓尚無法在高雄看到兩人同框畫面。

侯友宜晚間8時則將轉往岡山，參加網路節目《董事長開講》，地點選在岡山享溫馨，當天出席者包括節目主持人「美麗島電子報」董事長吳子嘉、馬千惠、錢怡君及國民黨台北市立委參選人徐巧芯、爭取國民黨不分區立委提名的謝龍介等人將一同現身。

另方面，曹桓榮27日下午3時將於岡山區大德三路舉行服務處開幕活動，他昨表示，正在做最後確定韓國瑜的出席時間，前高市副市長葉匡時也將出席。不過，今晚曹桓榮告知本報指出，「剛剛得知，市長他人還在國外，確定沒有辦法如期回國，他之後還會再找時間來幫我打氣加油！他也謝謝我能夠充分理解他一定全力支持相挺」。