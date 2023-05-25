南韓女團aespa是SM娛樂時隔許久後再度推出的女子團體，以洗腦的歌詞、舞蹈吸粉無數。近期受邀出席坎城影展的她們，是第一組登上本屆紅毯的KPOP女團，4位成員在其中展現各自的魅力。豈料，成員之一的寧藝卓（Ningning）卻不慎跌倒，在陸網上引發討論。

微博上近期盛傳著題為「寧藝卓紅毯跌倒」的討論詞條，更一度登上微博文娛熱搜榜的榜單中，而在該則討論裡，有不少網友曬出寧藝卓在紅毯上的畫面，其中可見她身穿黑底白點的禮服，而服飾更特地設計成前短後長的模樣，讓她的一雙迷人美腿可在行走中自然露出，然而，此種設計卻意外讓她在紅毯上不慎被人踩到裙襬，並因而跌倒，雖然她立即站起繼續走完紅毯，但相關的畫面流出後，仍在網路上掀起一陣兩極討論聲浪。

有部分網友認為「寧藝卓在紅毯上跌倒」的舉動看似有些做作，留言：「感覺只是想蹭鏡頭」、「沒見過表演慾那麼強烈的，她不覺得尷尬嗎」、「幾乎沒有人在紅毯上跌倒吧，好丟人。」然而，有不少粉絲幫寧藝卓緩頰，指出：「她是裙襬被踩到才跌倒的，不是故意為之」、「穿著那麼高的鞋子，裙襬也很長，真的不容易了」、「而且她摔倒後馬上優雅的站起來，又有何錯。」

事實上，寧藝卓小時候曾罹患疑似阿米巴角膜炎的眼部疾病，並因此動過手術，導致「右眼幾乎看不到」。此外，她日前接受雜誌專訪時，也曝光自己「因視力不好」包包裡常備有眼藥水，「這是一個秘密，所以隨身攜帶眼藥水。」令粉絲知道後都相當心疼。