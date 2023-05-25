曾子益與老婆Jackie公開放閃。（民視提供）

曾子益帶老婆Jackie公開放閃。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》演員曾子益日前帶老婆Jackie到劇組，外型姣好的她被拱就地出道，Jackie表示，自己台語不好，沒辦法像演員講出這麼流利的台語，不過如果有華語劇或者廣告，也許可以先試試看。

來自香港的她華語講得相當標準，她表示這是跟曾子益交往8年時學到的，兩人遠距離戀愛都靠訊息及電話煲愛，所以進步神速，她坦言現在住在台灣，也會跟粉絲分享香港煲湯，日前也考過瑜伽證照，如果出道也是不錯的選擇，主要想要「更了解他的工作模式」，才可以更有同理心。

曾子益表示，如果老婆Jackie出道，那他也會很開心，被問到婚後才開始放閃，他表示因為之前保護她是素人，才沒有發照片放閃，現在完成婚禮也定居在台灣，就可以補回來。不過在8點檔《市井豪門》中飾演渣男、有吃重角色的曾子益，坦言親密戲還是需要先報備，而且如果親女演員1次，他回家就要加倍親回來，他說因為自己是老婆的初戀，所以一定要多站在她角度思考，並理解。

Jackie透露自己去年跟曾子益一起出《市井豪門》外景，看到他牽女演員的手，自己眼淚就掉下來了，她說但她很怕造成別人困擾，又自己默默擦掉眼淚，那種感覺很奇妙，可能以前看他拍戲都是在電視上，第一次親眼看到先生牽別人的手，那種感覺五味雜陳，但她事後也找時間跟曾子益坦白，覺得如果悶在心裡，兩人會有誤會，講開了就好了。

她在劇組梳化間看到翁家明在吃米苔目、反派王凱跟她打招呼，都覺得很神奇，「這些都是電視上的人，怎麼就生活在我身邊」，也自己信心喊話，會越來越了解這圈子的生態。