女駕駛開車在台灣大道快車道行駛時，突然右轉「鬼切」進文口路口，遭後方直行的女騎士直接撞上，女騎士當下在空中翻滾一圈後落地。（翻攝自記者爆料網）

離譜鬼切釀車禍！台中市西屯區昨（24）日下午一名女駕駛開車在台灣大道快車道行駛時，突然右轉「鬼切」進文口路口，遭後方直行的女騎士直接撞上，女騎士當下在空中翻滾一圈後落地，趴在地面，所幸送醫無大礙，女駕駛事後還不知道自己違規，認為從快車道直接右轉並無違法。

台中市西屯區昨（24）日下午發生機車與自小客車相撞車禍，根據現場影片顯示，兩車相撞後女騎士彈飛騰空、落地，經送醫後無大礙，警方初步查出，自小車直接從快車道右轉疑為肇事原因，但詳細肇事原因還在調查鑑定中。

這起車禍發生於5月24日13時30分，吳姓女子（45歲）駕駛自小客車沿臺灣大道快車道外側右轉文心路，韋姓女子（24歲）騎重機車沿臺灣大道慢車道往西區方向直行，兩車於臺灣大道與文心路口發生碰撞。兩車相撞造成吳姓女子自小客車右側車身、韋姓女子機車車頭受損，肇事原因尚待調查釐清。