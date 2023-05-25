對於政治人物參選的排黑條款明（26）日將在立法院表決，前總統陳水扁今傳訊息給黨內人士，希望放陳致中一條生路，「否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形！ 」

立法院長游錫堃今（25）召集黨團協商，研商《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》等修正草案，最終在《公職人員選舉罷免法》第26條部分，仍未達共識，預計將在明日表決處理。

前總統陳水扁日前因兒子陳致中涉洗錢案，北上至總統府、立法院陳請，而排黑一直以來是民進黨主席賴清德上任後黨內改革的目標，豈料，朝野黨團下午協商仍無法達成共識。

立委邱顯智認為，以《洗錢防制法》判刑定讞者，終身不得參選，這個修法是讓民主開倒車。柯建銘則表示，選罷法是眾所矚目的案子，最後要院會見真章。

根據《ettoday》報導，陳水扁今也緊急傳訊給民進黨公職陳情，請賴清德放陳致中一條生路！「否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形！ 」