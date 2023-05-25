歌手張清芳與台灣藝術珠寶大師趙心綺（Cindy Chao）即將在溫馨6月舉辦「一五一十讓愛聚首」慈善公益活動，並邀請林心如、徐若瑄等15位名人分別佩戴CINDY CHAO珠寶入鏡，一向低調的張清芳率先釋出她與兩個帥兒子合影的照片，為這場慈善活動暖身。

歌手張清芳與趙心綺是相識超過15年的好友，兩人身為母親，對台灣兒童醫療資源不足、健保資源有限的問題十分關心，因此張清芳提議發起慈善公益活動，邀請趙心綺以十字架為靈感，創作15件慈善藝術珠寶作品，並邀請15位名人共襄盛舉，佩戴珠寶與其子女一同入鏡，親子合影的溫馨畫面有著「幼吾幼，以及人之幼」的象徵意涵，為慈善義舉更添佳話。

參與慈善活動的名人包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲，以及知名球星陽岱鋼。

「一五一十讓愛聚首」慈善藝術展除了趙心綺、張清芳擔任發起人，還邀請攝影大師林炳存負責掌鏡、製作人陳鎮川擔任活動總監，四人共同聯手策展，攝影展將在6月14日起在台北光點二樓展出，珠寶作品則在晶華酒店一樓的CINDY CHAO藝術珠寶典藏館登場。