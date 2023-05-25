2023大陸科技盛會「中關村論壇」25日晚間在北京正式開幕，主題「開放合作·共用未來」。大陸國家主席習近平向論壇致賀信指出，中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，願與世界各國一道，攜手促進科技創新，推動科學技術更好造福各國人民。

大陸央視新聞用戶端報導報導，2023中關村論壇由大陸科技部、國家發展改革委、工業和資訊化部、國務院國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協、北京市政府共同主辦。

習近平指出，當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，人類要破解共同發展難題，比以往任何時候都更需要國際合作和開放共用。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，願與世界各國一道，攜手促進科技創新，推動科學技術更好造福各國人民。

習近平強調，北京要充分發揮教育、科技、人才優勢，協同推進科技創新和制度創新，持續推進中關村先行先試改革，進一步加快世界領先科技園區建設，在前沿技術創新、高精尖產業發展方面奮力走在前列。

中關村論壇運營機構中關村國際會展公司科技辦會稱，今年中關村論壇科技辦會主要凸出三大方向：智慧中關村論壇、綠色中關村論壇和雲上中關村論壇。

為更好的進行數據統計和數據分析，2023中關村論壇引入了「數據駕駛艙」系統，通過會前研判、會中保障、會後分析三個部分進行數據蒐集整理，讓論壇各項工作有了更有力的數據支撐。

在智慧服務方面，現場有多點觸控屏、裸眼3D屏、雲智慧刺繡機、智慧服務機器人等前沿科技產品，為參會者帶來極具沉浸感的體驗。同時，作為2023中關村論壇溝通長「小關」，今年論壇還推出系列小關文創產品，全方位展示中關村論壇的整體形象和文化氛圍。

2023中關村論壇特地在現場設計了綠色小站，參會者可以體驗減碳騎行--通過騎特製自行車方式，將動能轉化為電能，為手機快速充電。同時，論壇在各會場設有可循環使用的分類垃圾桶和利用廢棄材料製成的垃圾桶，大力宣揚垃圾分類回收理念，宣導所有參會者加入到綠色生活的行列中。

隨著元宇宙技術的進一步發展，不少人將目光看向了這一新領域。本屆中關村論壇在元宇宙空間搭建了一座壯觀的外太空基地，可讓無法到達現場的參會者實現雲端參加會議，還可以生成自己的元宇宙虛擬分身，體驗元宇宙會場內的各類交互功能。

本次搭建的元宇宙會場基於網易瑤台的雲遊戲、人工智慧等技術，創新線上＋線下場景融合新模式，將中關村論壇「開放合作，共用未來」的理念呈現在虛擬會場中，為參會者提供高沉浸式、強交互性的遠端論壇體驗，實現線下與線上的無縫銜接。