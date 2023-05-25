2023臺灣國際田徑公開賽睽違三年終於復辦，本賽事由中華民國田徑協會主辦、新北市政府體育處協辦，將27日至28日熱烈展開，共有13國菁英選手齊聚新北市板橋第一運動場同場較勁，勢必為我國再度引起一股田徑熱潮。

臺灣國際田徑公開賽1973年首次舉辦迄今，已成為臺灣定期舉辦，最高等級的國際田徑賽事，除亞洲國家以外，此次將邀請國際知名田徑好手，最受矚目的是世界級鏈球女王、連續三屆奧運金牌、四屆世錦賽金牌的波蘭好手沃達雷茲克（Anita Wlodarczyk），來臺獻技，將激發起我國田徑好手鬥志。

而我國田徑代表隊也派出眾多好手迎戰，包括「臺灣最速男」楊俊瀚、「亞洲標槍紀錄保持人」鄭兆村、「跨欄王子」陳傑、「臺灣欄神」陳奎儒、「女子鏈球全國紀錄保持人」余雅倩及三級跳遠選手李允辰等，將與來自世界各國的菁英好手們在田徑場上一較高下；今年臺灣國際田徑公開賽，已獲總會認證，將作為杭州亞運選拔賽，我國好手也將本賽事視為亞運前哨戰，提前為亞運暖身備戰，期盼捍衛主場將獎牌留在臺灣。

本賽事為免費入場，精彩比賽將從下午2點開始，賽事相關資訊請詳官方粉絲專頁 (https://www.facebook.com/TAIWANATHLETICSOPEN)查詢。愛爾達體育台也將於賽事當日提供全程直播服務(https://www.youtube.com/@ELTASPORTSHD/about)，讓無法到場的民眾也能觀賞精彩賽事。疫情趨緩各項體育賽事熱絡起來，體育署邀請全國愛好田徑的夥伴們到現場或透過網路轉播一同為我國選手加油，共同感受國際級田徑賽事的魅力。