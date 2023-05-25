日本也加入軍援烏克蘭的行列，雖然提供的不是武器，卻是相當重要的軍用支援車，包括輕型越野車、大型越野車，和履帶式傾卸車，總數達到100 輛。

防衛部落格(Defense Blog)報導，日本防衛省在3 月24日舉行了簡單隆重的交接儀式，防衛省副防相井野俊郎向烏克蘭大使科森斯基(Sergiy Korsunsky)交換文件，列出了捐贈的3種車輛。不過在儀式上只有2輛半噸重的73 型Kogata 輕型多用途越野車。

日本 提供可乘座10人的Kohkidohsha軍用越野車。(圖/militarytoday)

日本提供的Morooka 履帶傾卸車。(圖/Morooka USA)

除了 Kogata越野車以外，日本還將提供容量較大的Kohkidosha越野車，和 Morooka 履帶式傾卸車。

井野說：「我們將盡力提供支持，使這種入侵戰爭結束，恢復平靜的日常生活。」

這是日本和平憲法約束下的軍援行動，根據自衛隊法律，現役裝備不能直接免費轉讓給他國，必須要以汰除舊品的名義捐贈。

日本政府正在試圖修法，放寬軍事裝備轉讓、軍事裝備銷售的空間，這也涉及到和平憲法的修改或新解讀。

除了軍用支援車以外，日本也捐贈了3萬包軍用口糧。