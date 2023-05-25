昨(24日)大陸上海內環高架發生一起誇張行車糾紛，有輛黃色工程車疑似不讓藍色奧迪休旅車切入主線道，並將奧迪休旅車擠去摩擦護欄，隨後該工程車遭奧迪駕駛反擊，2車直接騎上護欄撞上燈柱才停下，瞬間揚起一道白煙，嚇壞路上其他駕駛人；據悉，該行車糾紛未造成人員傷亡，經上海警方初步調查，2車涉嫌在行駛中「互鬥」的行為，將依據調查結果出爐做出處罰。

從流出的行車紀錄器畫面可見，高架橋上1輛藍色的奧迪休旅車，閃了左轉燈由匝道欲匯入主線道，不料，左側的1輛黃色工程車緊跟前車不讓道，奧迪駕駛眼看著「白虛線」快到了盡頭，便加速往左前方硬切入，而該工程車也趕緊向左線道閃避，嚇得1輛後方而來的白色福斯休旅車急煞險撞上。

隨後，這輛工程車竟然又切回右線道將奧迪硬擠至撞上護欄，車身板金不斷摩擦水泥牆，後來工程車得意開離後，奧迪駕駛變切向左線道後，迅速對工程車反擊，2車發生擦撞後，並直接騎上護欄，撞到燈柱後甚至揚起一道白煙，2車便卡在護欄上一動也不動。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「工程車要感謝那根路燈救了他」、「黃車司機估計捏了一把冷汗」、「為啥我覺得工程車活該呢」、「工程車這是故意製造社會不安」、「沒有這根燈柱，就是命案了」、「黃車司機有心裡陰影了，以後不敢亂開車了」。