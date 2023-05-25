北市副市長林奕華25日下午，在台北市軍人服務站長吳遠里的陪同下，率兵役局局長李治安及原民會主委巴干‧巴萬等局處首長，前往台中成功嶺探視慰問替代役第244梯次、研發替代役第112梯次及陸軍常備兵役軍事訓練第172、173梯次市籍役男共計372人。林奕華特別帶來年輕朋友們喜愛的速食餐點，為役男們加油打氣，並致贈贈慰勞金，以表達賀節之意，鼓舞國軍士氣。

林奕華也強調，市長蔣萬安秉持著「投資年輕朋友就是投資台北的未來」信念，上任以來積極推出各項政策，諸如推動北北基桃1200公共運輸月票、打造多元可負擔的社會住宅以及提高生育獎勵的倍數等等，持續努力把北市打造成對年輕朋友最友善的宜居城市。

此外，為了增進役男退伍後的就業競爭力，兵役局特別與勞動局合作，推出免費的「役職挺你-役男就業輔導服務」，只要參加役畢「職能培育訓練」，不但可學到一技之長取得專長證照，更可與職場無縫接軌。而市府也將在5月27日於台北車站大廳辦理「OKWORK‧畢業季就業博覽會」，總共有56家優質企業徵才，提供近3000個職缺。

最後，林奕華除了祝福全體官兵端節快樂、萬事如意外，也不忘提醒役男們在進行各項訓練時，務必要注意自身安全；在炎熱的天氣中，一定要隨時補充水分，預防中暑，如果有任何問題請立即向幹部反映，尋求協助處理。