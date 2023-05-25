大溪曾獲十大觀光小城，但每逢假日，武嶺橋就成大型停車場，老街上更是人車爭道、險象環生，議員李柏坊希望師法新北九份，透過接駁改善，強調時空環境已不同，建議重啟過去試辦的循環接駁公車。交通局長張新福說，埔頂轉運站預計2年後完工，短期方案會擴建橋頭停車場，拚暑假和遊覽車合作接駁，改善老街交通亂象。

李柏坊說，縣府時代，交通局曾推動「大溪老街假日免費接駁車」，如今該路線已停止營運，而大溪區近年也因新設「大溪木藝生態博物館」、整治大漢溪河濱、推廣夜間旅遊等，為老街帶來更多遊客。

李柏坊建議市府參考新北市瑞芳區「九份老街」的經驗，以「完全接駁」的方式，避開老街的塞車惡夢，透過這種短期內容易實行的方案，解決大溪的交通問題，讓大溪區民有感。

張新福表示，為解決大溪老街塞車問題，縣府2007年曾辦理「大溪老街假日免費接駁車」，主要是為打造大溪老街遊客徒步區，以循環公車路線導入旅客。他坦言當時還未有木藝生態博物館，如今時空變遷、人車增加，有重啟效益。

張新福說，交通局原規畫在大溪埔頂營區設置「埔頂轉運站」，但土地取得不易，至少要1、2年。短期方案將啟動「大溪橋頭停車場」擴建計畫，也預計開闢大溪橋頭、月眉停車場至大溪老街的接駁公車等。

張新福說，桃園客運大溪站目前司機仍缺6人，無多餘人力投標，交通局正在尋找其他業者承接接駁計畫，希望在今年暑假前儘速推動，紓解交通問題。