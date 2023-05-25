大陸28歲男星陳騰躍曾參加不少網劇，在趙露思和丁禹兮主演的劇集《傳聞中的陳芊芊》中，他飾演青樓頭牌，因主演網劇《全資進組》走紅，獲得一波關注；近日有網友爆料明星的化妝師都要特別小心，避免把有整容的部位弄歪了，對此陳騰躍認證表示：「我證明，是真的都會問一下哪裡需要輕一些」。

近日陸網上有人爆料，表示藝人化妝師是個高危職業，透露上課時，老師強調給男藝人妝前護膚時，要碰鼻子之前要先問對方「這裡可以嗎？」原因是如果不小心下手重把藝人鼻子弄歪了，到時候就倒楣了。不少網友聯想到幾位疑似有整容的藝人，紛紛表示：「想起來之前有哪個女藝人擤鼻涕的時候把鼻子捏歪的影片」、「趁他不注意擰回去就行了」、「真的會歪，你去搜韓國女星頒獎典禮擦鼻子然後鼻子歪了回不來」、「想不到這個職業技術門檻還挺高的，難度堪比殯葬師了」、「我以為是化得難看怕網暴被粉絲寄刀片」、「最好遇上那種本身就是天生麗質，然後化妝就是錦上添花」。

隨後男星陳騰躍就發文表示：「我證明，是真的都會問一下哪裡需要輕一些，『這裡可以嗎？』怎麼還帶語音這麼好笑要笑死了」，同時不忘宣傳一波主演劇集《全資進組》。