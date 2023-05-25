2024區域立委選戰民進黨提出「民主大聯盟」概念，網紅「雞排妹」鄭家純也自己證實有被徵詢，據傳將參選北市中正萬華區立委。媒體人朱凱翔今( 25 日)表示，鄭家純曾犯下個資法遭判四個月、因合約糾紛侵害醫美診所商譽判賠90萬元，還曾「炒房投資」自誇買6千萬元豪宅、很快轉手。朱凱翔也直言，「民進黨是覺得綠營選民毫無道德下限？」「民進黨提名一個大言不慚、標榜自己炒房的人參選立委，覺得年輕選民都無感，都會瞎著投票嗎？」

對於鄭家純可能參選立委，朱凱翔在政論節目《大新聞大爆卦》中表示非常樂見，因為鄭家純的爭議非常多。他也舉出，鄭家純4月才剛因為跟網紅陳沂吵架時，違反個資法遭判刑4個月、還跟醫美診所有過合約糾紛，因侵害商譽判賠90萬元。

朱凱翔也反問，「民進黨是覺得綠營選民毫無道德下限，曾違反個資法也沒關係，讓隨便公布人家個資的人當立委也沒什麼錯嗎？」

朱凱翔也提到，鄭家純2022年與一名日本醫生結婚後，就傳出2021年申報的收入僅24萬元，但卻在各大節目上說自己投資很多房產，其中包括一棟 6000 萬元的豪宅，但很快就轉手、也賺了很多錢。

據鄭家純當時在媒體上的回應稱，工作室、公司的負責人都是她本人，工作室和公司報薪資有差別。朱凱翔認為，「用這種方式節稅、避稅，有違一般人對政治人物的想像」；對於投資豪宅，鄭家純當時也說，是與親友合資買三間，兩間是她的名字，其中一間在新制上路錢轉讓、另一間交屋後三個月內就賣掉，繳了78萬多的稅金。朱凱翔也直言，「這不就是炒房嗎？」

朱凱翔也疑問，「民進黨要提名一個大言不慚、標榜自己炒房的人參選立法委員，真的覺得綠營選民、想訴諸的年輕選民，對於這些事情都無感嗎？」他也提到過去鄭家純沒有這麼多負面新聞時，確實是一個對社會議題很有看法的小女生形象，但民進黨對於這些爭議，「是沒有查過嗎？還是覺得選民根本不在乎，民進黨提名誰都會瞎著投票？」