桃園市副市長蘇俊賓。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園機場。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園機場。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往桃園機場第二航廈，陪同行政院長陳建仁視察桃園機場國際旅客來台措施及第三航廈重要進展。

蘇俊賓表示，隨著疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客已於昨日突破200萬人次，可說是令人振奮的好消息。以桃園捷運的運輸量而言，雖然目前入境旅客並未完全恢復疫情前水準，但機場捷運5月的平均日運量已超越疫情前水準，現階段15分鐘一班的載客量，顯然不足以應付逐漸增加的通勤需求以及國際觀光客。

蘇俊賓當面向閣揆爭取支持機場捷運的列車添購計劃，預計添購15輛的列車增購計畫及相關準備措施等，期盼中央能夠給予桃園捷運更多的支持，同時也期許中央與地方攜手合作，共同為國際旅客提供更好的大眾運輸服務，讓所有來台的旅客都能享有優質的服務體驗。

蘇俊賓指出，為加速吸引國際觀光旅客來台，交通部推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」以及「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，市府會積極爭取把觀光客留在桃園，也感謝觀光局將大溪老街的歷史建築跟桃園最具特色的埤塘景觀納入體驗行程中，讓短天數的遊客可以留在桃園。市府也會持續與中央合作，推出更多過境低碳旅遊行程，並希望第三航廈有更多機會與空間可以行銷桃園。

蘇俊賓特別提醒，交通部的目標是年底前達到600萬觀光客，市府非常認同，但隨著旅客量增加，令人一則以喜、一則以憂，相關的服務品質能不能跟上是最需要擔心的，我們的目標應該不只是創造人次，而是創造600萬人次的優質服務體驗。

陳建仁表示，疫後的重建工作相當重要，相信今年將可順利達成來台旅客600萬人次的目標。今天也到場的交通部長王國材則提到，凡國際自由行來台旅客，皆有機會抽中5千元消費金，活動預計發放50萬份，並將持續視情況再加碼，歡迎所有國際觀光客到台灣旅遊。