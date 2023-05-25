美國陸續與日、韓確立「核保護傘」，對於美國是否會將台灣納入？外交部長吳釗燮22日證實，我們與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明；國防部長邱國正今天(25日)被問到相關問題時，稱「我不知道」，強調沒有任何訊息。媒體人黃揚明表示，吳釗燮說漏嘴，或是他故意釋放出來，「核保護傘」關外交部長什麼事情。

黃揚明今(25日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，「核保護傘」，感覺起來比較像在軍事方面。如果對岸的核潛艦對台灣發動攻擊，或者有一些核武的攻擊狀況下，美國會提出一些防護措施或是提供援助。

黃揚明接著指出，可是美方不予評論，目前唯一評論這件事情的只有外交部長吳釗燮，他再次達到全球獨家的效果。而這個消息出來之後，沒有後續。國防部長邱國正則表示，他不知道，稱到目前為止都沒有告訴他。

黃揚明點出，除非「核保護傘」是一個非常高度的國防機密，攸關台美互助裡一個很機密、只有決策核心才能接觸到的資訊。還是吳釗燮說漏嘴，也許他正在爭取，或是他故意釋放出來的。外交部長去講「核保護傘」，不過「核保護傘」關外交部長什麼事情，最近這1、2年，外交部長常常在講國防議題。