雖然一度花光4分領先，統一獅把握住比賽後段搶分，7局上先靠著失誤攻下超前分，此役從板凳出發的蘇智傑第一球就出棒形成三壘安打再添2分保險分，終場就以7比4擊敗樂天桃猿，奪下2連勝也賞桃猿4連敗，兩隊目前無勝差並列上半季龍頭。

面對桃猿先發投手威達爾，獅隊首局就靠林安可2分炮在內，一口氣攻下4分，但落後的桃猿在第2、5局各追1分，6局下再添2分追平。

7局上獅隊打破平手局面，林安可、林岱安連續獲得四壞球保送上壘，1出局後林靖凱擊出二壘方向滾地球造成失誤，也讓二壘上的林岱安跑回超前分，桃猿緊急換上許峻暘，2出局後今天沒先發的蘇智傑敲出三壘安打、一棒打回2分，8、9局獅隊又各添1分穩住勝果。

中職上半季戰況打完超過一半但各隊戰績仍然膠著，獅猿本週在桃園進行3連戰十分關鍵，獅隊取得前2戰勝利，戰績也追上桃猿，目前2隊同為19勝1和15敗並列第一。排名第3的味全龍落後2.5場勝差，也僅領先排名第4的中信兄弟0.5場，至於暫時墊底的富邦悍將與第一名球隊有4.5場勝差。