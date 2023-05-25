最近社區多種病毒流行中。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰今（25）日警告，如果孩子出現發燒症狀，有可能是感染呼吸道病毒，「除了新冠病毒、流感病毒外，鼻病毒、副流感（Type 1、3、4）、人類間質肺炎病毒、腺病毒正在社區流行中」，更重要的是「混合病毒感染」相當常見！

吳昌騰提到，最近兒科急診病人不少，孩子發燒除了可能感染新冠病毒、流感病毒，也有可能是其它呼吸道病毒作祟，吳昌騰提醒，這段期間新冠病毒、流感病毒、鼻病毒、副流感（Type 1、3、4）、人類間質肺炎病毒、腺病毒正在社區流行，「而且『混合病毒感染』的比例更是常見」，呼籲家長們若發現孩子發燒、咳嗽得很厲害，就醫時最好進行X光檢查。

吳昌騰分享，近日他朋友的8個月大孩子出現發燒症狀，第二度就醫檢查後，才發現是被人類間質肺炎病毒（hMPV）感染，幸好住院治療後順利恢復健康。吳昌騰說明，hMPV被認為是引起小兒急性呼吸道感染的主要病原之一，多數感染者為5歲或以下兒童，通常會引起類似於普通感冒的症狀，一般持續大約 2至5 天並自行消失，嚴重者可引起肺炎和細支氣管炎，「也是嬰幼兒住院的重要原因」，在出現急性呼吸道感染住院的嬰兒中，僅次於呼吸道融合病毒（RSV），並有併發包含肺炎、腦炎及心肌炎等重症可能。

吳昌騰指出，hMPV感染併發肺炎主要臨床表現為發燒、食慾不好、不好睡、脫水，呼吸道有明顯咳嗽、哮鳴音、呼吸急促、肺部濕囉音等，好發於3歲以下小孩，易合併其他病毒（混合病毒感染）或細菌感染，6個月以下小孩、早產、營養不良、CRP≥50 mg/L是發生重症hMPV肺炎的獨立危險因子；而預防的最好方法就是「戴口罩，勤洗手」，感染的病人最好主動戴口罩避免傳染他人。