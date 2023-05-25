香港國泰航空遭指控歧視不會英語的乘客，拒絕提供毛毯服務，掀起大陸網友一面倒的批評。儘管國泰航空已經三度發布聲明致歉，但難擋股價下挫，周四（25日）盤中一度下跌逾4%，終場仍跌2.5%。

綜合陸媒報導，一名大陸網友於5月22日爆料，搭乘國泰航空時，空服員以英語告訴他，若無法使用英語溝通，就不能獲得毛毯服務。此事迅速掀起大陸網友熱議，許多人紛紛痛批國泰航空歧視非英語乘客。

雖然國泰航空已經為此多次致歉，但隨著事件發酵，周四股價盤中一度重挫逾4%，尾盤跌幅收斂，收跌2.53%，收在7.31港元。

根據該公司2022年財報顯示，國泰航空營收達455.9億元，年增11.95%，但淨虧損達63.98億元，此外，近三年疫情影響，虧損總額高達298.14億元，顯見疫情邊境封鎖，對該公司影響不小。

而觀察疫情前，國泰航空2019年半年報，大陸占其客源最大宗，中國大陸及香港的收入，占公司收入總額約一半比重。